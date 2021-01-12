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Среди ковид-инфицированных в Ростовской области насчитали 17% бессиптомников

12 января 2021, 13:34
Фото: Never Edit/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области коронавирус в 17% случаев заражения протекает в бессимптомной форме, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, среди заболевших на сегодняшний день почти половина переносит инфекцию в легкой форме. В средней форме заболевание проходит у 31% инфицированных, тяжелыми больными считаются 2,3% ковид-инфицированных.

«В 17% случаев — это у нас бессимптомное носительство», — пояснил Ковалев. При этом он добавил, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом были зарегистрированы на территориях, которые работали, обеспечивали уровни тестирования в полной мере, вовремя отбирали биоматериал и отвозили на анализ.

Ранее RostovGazeta опубликовала онлайн-карту распространения коронавируса в Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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