Среди ковид-инфицированных в Ростовской области насчитали 17% бессиптомников

«В 17% случаев — это у нас бессимптомное носительство», — пояснил Ковалев. При этом он добавил, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом были зарегистрированы на территориях, которые работали, обеспечивали уровни тестирования в полной мере, вовремя отбирали биоматериал и отвозили на анализ.