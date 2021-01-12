Среди ковид-инфицированных в Ростовской области насчитали 17% бессиптомников

По его словам, среди заболевших на сегодняшний день почти половина переносит инфекцию в легкой форме. В средней форме заболевание проходит у 31% инфицированных, тяжелыми больными считаются 2,3% ковид-инфицированных.
«В 17% случаев — это у нас бессимптомное носительство», — пояснил Ковалев. При этом он добавил, что максимальные показатели заболеваемости коронавирусом были зарегистрированы на территориях, которые работали, обеспечивали уровни тестирования в полной мере, вовремя отбирали биоматериал и отвозили на анализ.