В Ростовской области проверят все лаборатории, выполняющие тесты на коронавирус

По его словам, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести проверки всех лабораторий, выполняющих тестирование на коронавирус методом ПЦР. Евгений Ковалев отметил, что в Ростовской области тесты на ковид проводят 26 федеральных, региональных и частных лабораторий. Две из них были запущены в Ростове-на-Дону в конце декабря 2020 года.
«Теоретически мы имеем возможность проводить в сутки 11,5 тысячи исследований», — подчеркнул главный санитарный врач региона.
Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.