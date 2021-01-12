Замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев привился от коронавируса

Бондарев рассказал, что привился вакциной «Спутник V» еще 4 декабря 2020 года. Вторую прививку ему сделали 25 декабря. По словам замгубернатора, один раз он ощутил небольшое недомогание после второй дозы вакцины.
При этом Бондарев отметил, что нарушал предписанный медиками режим, однако антитела у него выработались. «Довольно высокие единицы», — сообщил Сергей Бондарев.
Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.
Кому нужна прививка от коронавируса и чем опасна вакцинация можно подробно узнать из материала RostovGazeta.