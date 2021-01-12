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Замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев привился от коронавируса

12 января 2021, 15:14
Фото: sputnikvaccine.com
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев признался, что сделал прививку от коронавируса в ходе заседания оперативного штаба.

Бондарев рассказал, что привился вакциной «Спутник V» еще 4 декабря 2020 года. Вторую прививку ему сделали 25 декабря. По словам замгубернатора, один раз он ощутил небольшое недомогание после второй дозы вакцины.

При этом Бондарев отметил, что нарушал предписанный медиками режим, однако антитела у него выработались. «Довольно высокие единицы», — сообщил Сергей Бондарев.

Как сообщалось ранее, от коронавируса в Ростовской области привили уже более 1,2 тысячи медиков.

Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.

Кому нужна прививка от коронавируса и чем опасна вакцинация можно подробно узнать из материала RostovGazeta.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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