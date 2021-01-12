Жителя Ростова осудили на два года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

Posted 12 января 2021, 13:29
Published 12 января 2021, 13:29
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
Подсудимым оказался Константин Култышев, который в 2019 году оставил несколько комментариев в соцсетях. Он оправдывал стрельбу в мечетях в 2019 году в городе Крайстчерч Новой Зеландии. Тогда погибли 49 человек.
«В комментариях содержались лингвистические и психологические признаки оправдания действий террориста. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Суд приговорил Култышева к двум годам колонии общего режима. Это решение вступило в законную силу.