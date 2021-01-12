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Posted 12 января 2021, 13:29

Published 12 января 2021, 13:29

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Жителя Ростова осудили на два года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

Жителя Ростова осудили на два года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

12 января 2021, 13:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении местного жителя, который оправдывал террористические действия, сообщает региональное УФСБ.

Подсудимым оказался Константин Култышев, который в 2019 году оставил несколько комментариев в соцсетях. Он оправдывал стрельбу в мечетях в 2019 году в городе Крайстчерч Новой Зеландии. Тогда погибли 49 человек.

«В комментариях содержались лингвистические и психологические признаки оправдания действий террориста. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Суд приговорил Култышева к двум годам колонии общего режима. Это решение вступило в законную силу.

Ранее в Ростове осудили боевика за призывы к совершению терактов.

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