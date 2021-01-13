Первой в ЮФО по числу безработных стала Ростовская область

Posted 13 января 2021, 11:36
Published 13 января 2021, 11:36
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
По итогам ноября 2020 года в Ростовской области было 112,7 тысячи официальных безработных, это самой высокий показатель в ЮФО. На втором месте Краснодарский край с 108,8 тысячи оставшихся без работы жителей, на третьем Крым с 48,8 тысячи человек.
При этом самый высокий рост числа безработных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечен в Крыму, там этот показатель за ноябрь равен 9,8 раза. В Ростовской области количество безработных за год увеличилось в 6,7 раза.