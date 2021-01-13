Первой в ЮФО по числу безработных стала Ростовская область

По итогам ноября 2020 года в Ростовской области было 112,7 тысячи официальных безработных, это самой высокий показатель в ЮФО. На втором месте Краснодарский край с 108,8 тысячи оставшихся без работы жителей, на третьем Крым с 48,8 тысячи человек.