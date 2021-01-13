Российский миллиардер купил земли в Ростовской области

В конце 2020 года «Косминвест» купила ООО «ПКЗ Агро», которое управляет частью активов племенного конного завода «Зимовниковский». При покупке к «Косминвесту» отошли и сельскохозяйственные земли, средняя стоимость которых составляет 100-120 тысяч рублей за гектар.