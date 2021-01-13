rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января 2021, 12:39

Published 13 января 2021, 12:39

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Российский миллиардер купил земли в Ростовской области

Российский миллиардер купил земли в Ростовской области

13 января 2021, 12:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Почти 32 тысячи гектаров сельхозземель в Ростовской области купила компания «Косминвест», связанная с российским миллиардером Искандаром Махмудовым, сообщил «Коммерсант».

Сумма сделки не раскрывается, предположительно, это несколько миллиардов рублей.

В конце 2020 года «Косминвест» купила ООО «ПКЗ Агро», которое управляет частью активов племенного конного завода «Зимовниковский». При покупке к «Косминвесту» отошли и сельскохозяйственные земли, средняя стоимость которых составляет 100-120 тысяч рублей за гектар.

50% активов покупателя принадлежит ООО «Виолан» Искандара Махмудова. Последний в 2018 году занимал 16-е место в списке богатейших бизнесменов России, на 2020 год состояние миллиардера оценивалось в 8,27 миллиарда долларов.

Читайте также: Миллиардные убытки и скандалы: что происходит на авиазаводе в Таганроге

Материалы по теме
Власти Ростова выставили на торги Доходный дом Костина на Чехова
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика