Российский миллиардер купил земли в Ростовской области

Posted 13 января 2021, 12:39
Published 13 января 2021, 12:39
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Сумма сделки не раскрывается, предположительно, это несколько миллиардов рублей.
В конце 2020 года «Косминвест» купила ООО «ПКЗ Агро», которое управляет частью активов племенного конного завода «Зимовниковский». При покупке к «Косминвесту» отошли и сельскохозяйственные земли, средняя стоимость которых составляет 100-120 тысяч рублей за гектар.
50% активов покупателя принадлежит ООО «Виолан» Искандара Махмудова. Последний в 2018 году занимал 16-е место в списке богатейших бизнесменов России, на 2020 год состояние миллиардера оценивалось в 8,27 миллиарда долларов.