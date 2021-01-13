Власти заявили о возможных ограничениях на Крещение в Ростовской области

Posted 13 января 2021, 07:13
Published 13 января 2021, 07:13
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Это стало известно во время заседания, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом. Прозвучало, что комплекс введенных ограничений действует адекватно.
«Необходимости в новых ограничениях нет. Дополнительные санитарные меры будут оговорены только в связи с организацией мест проведения крещенских купаний», — прокомментировал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
Губернатор Василий Голубев заявил, что нужно ужесточить контроль за соблюдением мер профилактики. Всего в области зарегистрировали 56 тысяч заболевших, повторно COVID-19 заразились более 50 человек.
При этом была отмечена неблагоприятная тенденция роста заболеваемости среди людей старше 50 лет.