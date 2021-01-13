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Posted 13 января 2021, 07:13

Published 13 января 2021, 07:13

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

крещение

Власти заявили о возможных ограничениях на Крещение в Ростовской области

13 января 2021, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi. крещение
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области рассматривается вопрос о введении дополнительных санитарных мер во время Крещения, сообщили в правительстве региона.

Это стало известно во время заседания, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом. Прозвучало, что комплекс введенных ограничений действует адекватно.

«Необходимости в новых ограничениях нет. Дополнительные санитарные меры будут оговорены только в связи с организацией мест проведения крещенских купаний», — прокомментировал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Губернатор Василий Голубев заявил, что нужно ужесточить контроль за соблюдением мер профилактики. Всего в области зарегистрировали 56 тысяч заболевших, повторно COVID-19 заразились более 50 человек.

При этом была отмечена неблагоприятная тенденция роста заболеваемости среди людей старше 50 лет.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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