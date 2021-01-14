Крещенские купания разрешили в Ростовской области с учетом социальной дистанции

Posted 14 января 2021, 07:59
Published 14 января 2021, 07:59
Modified 11 сентября 2022, 15:48
Updated 11 сентября 2022, 15:48
Были внесены изменения в постановление правительства. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев.
В период с 18 по 19 января придется соблюдать ряд правил. В местах обрядового купания будет действовать социальная дистанция. Она составляет минимум полтора метра.
На каждого купающегося должно быть не менее четырех квадратных метров в местах для переодевания, обогрева и медпомощи. Один раз в два часа будут проводить дезинфекцию.
Кроме того, установят санитайзеры и обеззараживатели воздуха. Ранее были названы города Ростовской области, где еще лечат коронавирус.