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Posted 14 января 2021, 07:59

Published 14 января 2021, 07:59

Modified 11 сентября 2022, 15:48

Updated 11 сентября 2022, 15:48

Крещенские купания разрешили в Ростовской области с учетом социальной дистанции

Крещенские купания разрешили в Ростовской области с учетом социальной дистанции

14 января 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области составили список правил, которые помогут провести крещенские праздники безопасно, сообщили в правительстве региона.

Были внесены изменения в постановление правительства. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев.

В период с 18 по 19 января придется соблюдать ряд правил. В местах обрядового купания будет действовать социальная дистанция. Она составляет минимум полтора метра.

На каждого купающегося должно быть не менее четырех квадратных метров в местах для переодевания, обогрева и медпомощи. Один раз в два часа будут проводить дезинфекцию.

Кроме того, установят санитайзеры и обеззараживатели воздуха. Ранее были названы города Ростовской области, где еще лечат коронавирус.

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