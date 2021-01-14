Названы города Ростовской области с зараженными коронавирусом

Posted 14 января 2021, 10:49
Published 14 января 2021, 10:49
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Положительные результаты тестов пришли людям в Ростове, Батайске, Гуково, Новошахтинске, Таганроге. Пациенты есть в Курганском, Сальском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Неклиновском районах.
За сутки заразились 392 человека, выздоровели 357 пациентов. Умерли 19 женщин и 10 мужчин, которым было от 57 до 88 лет.
На основе официальных данных RostovGazeta публикует онлайн-карту распространения коронавируса в Ростовской области. На карте синие метки означают новые выявленные случаи COVID-19. Каждый житель региона сможет следить за числом заболевших коронавирусом в режиме онлайн в своем городе или районе.
«За все время заболели 57130 местных жителей, вылечились 47302 человека. Жертвами инфекции стали 2293 зараженных», — говорится в публикации.
Сейчас в больницах остаются почти три тысячи пациентов. Ранее из-за коронавируса отменили матч между ГК «Ростов-Дон» и «Вайперс».