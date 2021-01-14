Названы города Ростовской области с зараженными коронавирусом

На основе официальных данных RostovGazeta публикует онлайн-карту распространения коронавируса в Ростовской области. На карте синие метки означают новые выявленные случаи COVID-19. Каждый житель региона сможет следить за числом заболевших коронавирусом в режиме онлайн в своем городе или районе.