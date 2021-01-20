Спецтехнику муниципальной компании строительства дорог выставили на торги в Ростове

По информации СПАРК, МСУП ПО РС И ЭИС зарегистрировали в 1997 году. Оно принадлежало городскому департаменту автодорог и занималось строительством автомагистралей. С иском о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Ростовской области обратился «Донречфлот» из-за задолженности в размере 530 тысяч рублей. На предприятии было введено конкурсное производство в августе 2020 года.