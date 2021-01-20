Спецтехнику муниципальной компании строительства дорог выставили на торги в Ростове

Posted 20 января 2021, 07:01
Published 20 января 2021, 07:01
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
На торги была выставлена специализированная техника муниципальной компании. Двумя лотами представлены тракторы, КамАЗы, разметочные машины, прицепы, погрузчики и пассажирский автобус — всего 24 единицы техники.
Общая стоимость лотов составила 34 миллиона рублей.
При этом в конце 2020 года на торги также было выставлено здание, принадлежавшее предприятию, площадью 14,8 тысячи квадратных метров и стоимостью 225 миллионов рублей.
По информации СПАРК, МСУП ПО РС И ЭИС зарегистрировали в 1997 году. Оно принадлежало городскому департаменту автодорог и занималось строительством автомагистралей. С иском о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Ростовской области обратился «Донречфлот» из-за задолженности в размере 530 тысяч рублей. На предприятии было введено конкурсное производство в августе 2020 года.