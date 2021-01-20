Жителя Ростовской области задержали за жестокое убийство в поле

Posted 20 января 2021, 10:19
Published 20 января 2021, 10:19
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Происшествие случилось в хуторе Копани 18 января. В жилой постройке, которая находится в поле, 54-летний мужчина поссорился с 50-летним знакомым. Он схватил нож и ударил его в грудь.
«От полученного колото-резанного ранения пострадавший умер в карете скорой помощи. Нападавшего задержали и завели в отношении него уголовное дело», — сказано в сообщении.
В данный момент решается вопрос об аресте и проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.