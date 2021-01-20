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Posted 20 января 2021, 10:19

Published 20 января 2021, 10:19

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Жителя Ростовской области задержали за жестокое убийство в поле

Жителя Ростовской области задержали за жестокое убийство в поле

20 января 2021, 10:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Неклиновском районе задержали местного жителя, который поссорился со знакомым и убил его, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в хуторе Копани 18 января. В жилой постройке, которая находится в поле, 54-летний мужчина поссорился с 50-летним знакомым. Он схватил нож и ударил его в грудь.

«От полученного колото-резанного ранения пострадавший умер в карете скорой помощи. Нападавшего задержали и завели в отношении него уголовное дело», — сказано в сообщении.

В данный момент решается вопрос об аресте и проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее житель Батайска жестоко расправился с супругой в Новый год.

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