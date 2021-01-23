rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Без молодежи в электорате осталась КПРФ

23 января 2021, 12:22
Фото: RostovGazeta
Среди сторонников КПРФ практически не осталось молодого поколения, сообщили «Новые известия».

Любая социалистическая партия в мире делает ставку на молодежь по вполне понятным причинам. Именно молодежь готова выступать против привычного уклада, не признает авторитетов и охотно принимает участие во всевозможных акциях.

Этим и воспользовался Алексей навальный, хотя российская молодежь вполне могла примкнуть не к нему, а к КПРФ. Почему этого не случилось? По мнению обозревателя «Новых известий», все дело в том, что коммунисты не смогли адекватно оценить влияние современных медийных платформ на массовое сознание и запросы молодой аудитории. Вместо этого лидер партии Геннадий Зюганов сравнил российских подростков, насмотревшихся в ТикТоке роликов про Навального, с бойцами «Гитлерюгенд», которые в мае 45-го из фаустпатронов «расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе».

Это одна из главный причин того, что коммунистическая партия не получает поддержки молодежи, которая традиционно составляет большинство системной левой оппозиции. Вместо этого российская молодежь примкнула к несистемным люди с британским подданством.

Материалы по теме
В Ростове задержали координатора и сотрудницу местного штаба НавальногоПервые задержания на митинге в поддержку Навального начались в Ростове С помощью громкоговорителя разгоняют сторонников Навального в центре Ростова
#Новости#Политика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58