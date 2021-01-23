Без молодежи в электорате осталась КПРФ

Этим и воспользовался Алексей навальный, хотя российская молодежь вполне могла примкнуть не к нему, а к КПРФ. Почему этого не случилось? По мнению обозревателя «Новых известий», все дело в том, что коммунисты не смогли адекватно оценить влияние современных медийных платформ на массовое сознание и запросы молодой аудитории. Вместо этого лидер партии Геннадий Зюганов сравнил российских подростков, насмотревшихся в ТикТоке роликов про Навального, с бойцами «Гитлерюгенд», которые в мае 45-го из фаустпатронов «расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе».