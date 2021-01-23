Минобороны потребовало с авиазавода в Таганроге 460 млн руб

Сумма исковых требований составила 459,15 миллиона рублей. Иск был подан в четверг, 21 января, и пока не был принят к производству. Что послужило причиной для обращения в суд, пока неизвестно.
По информации системы СПАРК, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году. В качестве основного вида деятельности предприятия указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По итогам 2019 года выручка компании сложилась в размере 6,15 миллиарда рублей, чистый убыток вырос до 3,69 миллиарда рублей.
«ТАНТК им. Бериева» собирает самолеты-амфибии Бе-200 ЧС, основным заказчиком которых является Минобороны РФ.
Напомним, что ранее поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» потребовал взыскать с предприятия 11,5 миллиона рублей.