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Минобороны потребовало с авиазавода в Таганроге 460 млн руб

23 января 2021, 19:27
Фото: beriev.com
Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с многомиллионным иском к «Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Бериева», говорится на сайте «Электронное правосудие».

Сумма исковых требований составила 459,15 миллиона рублей. Иск был подан в четверг, 21 января, и пока не был принят к производству. Что послужило причиной для обращения в суд, пока неизвестно.

По информации системы СПАРК, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году. В качестве основного вида деятельности предприятия указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По итогам 2019 года выручка компании сложилась в размере 6,15 миллиарда рублей, чистый убыток вырос до 3,69 миллиарда рублей.

«ТАНТК им. Бериева» собирает самолеты-амфибии Бе-200 ЧС, основным заказчиком которых является Минобороны РФ.

Напомним, что ранее поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» потребовал взыскать с предприятия 11,5 миллиона рублей.

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