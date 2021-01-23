Митинг в поддержку Навального стал главным событием субботы в Ростове

Центр в оцеплении
Из-за митинга центр Ростова оцепили сотрудники полиции, Пушкинскую перекрыли от Горького, также перекрыли Кировский проспект.
Участники собирались в сквере возле Донской публичной библиотеки, куда проехать на автомобиле было невозможно. Попасть же в эпицентр митинга можно было только по предварительной регистрации и по специальному проходу.
Из-за митинга припарковаться в центре в субботу было также невозможно, оставленные автомобили тут же увозил эвакуатор.
Разгон митингующих
При этом собравшихся участников митинга пытались разогнать при помощи громкоговорителя. В центре города в течение митинга работал громкоговоритель, по которому собравшимся напоминали, что акция не согласована и просили разойтись. Также через рупор сообщали о предусмотренном за это административном наказании.
Участники митинга сначала постояли перед Публичной библиотекой, а потом их выпустили из оцепления и они пошли по Пушкинской. По пути часть участников потерялась и ряды митингующих заметно поредели.
Задержания на митинге
Митинг в поддержку Алексея Навального в Ростове не обошелся без задержаний. Так, на Пушкинской сотрудники полиции скрутили и увели одного из мужчин. Кто этот мужчина и за что его задержали, пока информации нет.
Для поддержания порядка во время митинга в центре Ростова дежурила полиция и СОБР. Пушкинскую перекрыли, а к собравшимся в сквере участникам никого не пускали.