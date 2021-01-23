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Митинг в поддержку Навального стал главным событием субботы в Ростове

23 января 2021, 14:00
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону в субботу 23 января прошел митинг в поддержку Алексея Навального, подробности в материале RostovGazeta.

Центр в оцеплении

Из-за митинга центр Ростова оцепили сотрудники полиции, Пушкинскую перекрыли от Горького, также перекрыли Кировский проспект.

Участники собирались в сквере возле Донской публичной библиотеки, куда проехать на автомобиле было невозможно. Попасть же в эпицентр митинга можно было только по предварительной регистрации и по специальному проходу.

Фото: RostovGazeta

Из-за митинга припарковаться в центре в субботу было также невозможно, оставленные автомобили тут же увозил эвакуатор.

Разгон митингующих

При этом собравшихся участников митинга пытались разогнать при помощи громкоговорителя. В центре города в течение митинга работал громкоговоритель, по которому собравшимся напоминали, что акция не согласована и просили разойтись. Также через рупор сообщали о предусмотренном за это административном наказании.

Фото: RostovGazeta

Участники митинга сначала постояли перед Публичной библиотекой, а потом их выпустили из оцепления и они пошли по Пушкинской. По пути часть участников потерялась и ряды митингующих заметно поредели.

Задержания на митинге

Митинг в поддержку Алексея Навального в Ростове не обошелся без задержаний. Так, на Пушкинской сотрудники полиции скрутили и увели одного из мужчин. Кто этот мужчина и за что его задержали, пока информации нет.

Фото: RostovGazeta

Для поддержания порядка во время митинга в центре Ростова дежурила полиция и СОБР. Пушкинскую перекрыли, а к собравшимся в сквере участникам никого не пускали.

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#Новости#Политика
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