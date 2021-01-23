Новую школу за 800 млн руб сдадут в Волгодонске в 2021 году

Школу решили открыть в квартале В-9, который активно развивается. Пока родителям приходится возить детей далеко от дома.
Строительство началось в марте 2020 года, на эти цели из областного бюджета выделили 784 миллиона рублей. Из местного бюджета добавили еще 55 миллионов.
По плану школу должны сдать в апреле 2022 года, но это может произойти уже в конце следующего года. На территории учреждения появятся стадион, теннисный корт, баскетбольная площадка и поле для мини-футбола.
«Эта школа очень важна для горожан. Подрядчик обещает сдать объект раньше запланированного срока, но главное — чтобы при этом не пострадало качество», — заявил губернатор Василий Голубев.