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Новую школу за 800 млн руб сдадут в Волгодонске в 2021 году

23 января 2021, 14:43
Фото: donland.ru
В Волгодонске с опережением графика идет строительство школы, в которой появятся 600 мест для детей, сообщили в правительстве Ростовской области.

Школу решили открыть в квартале В-9, который активно развивается. Пока родителям приходится возить детей далеко от дома.

Строительство началось в марте 2020 года, на эти цели из областного бюджета выделили 784 миллиона рублей. Из местного бюджета добавили еще 55 миллионов.

По плану школу должны сдать в апреле 2022 года, но это может произойти уже в конце следующего года. На территории учреждения появятся стадион, теннисный корт, баскетбольная площадка и поле для мини-футбола.

«Эта школа очень важна для горожан. Подрядчик обещает сдать объект раньше запланированного срока, но главное — чтобы при этом не пострадало качество», — заявил губернатор Василий Голубев.

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