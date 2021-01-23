Обвиняемый в отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге пожаловался на пытки в ЕСПЧ

Как заявил Владислав Шульга, в мае 2018 года сотрудники полиции города Таганрога задержали его без оформления и незаконно арестовали на 7 суток. В своей жалобе обвиняемый также рассказывает о «пытках путем содержания в условиях, унижающих человеческое достоинство, а также путем психологического насилия с целью принуждения к самооговору (в рамках уголовного дела об отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге) и получения признания в совершении преступления, которого не совершал».
Обвиняемый сообщает также, что признательные показания, полученные путем применения пыток, были использованы для предъявления обвинения по уголовному делу. В следователи СУ СК РФ по городу Таганрогу не рассматривали по существу заявление Владислава Шульги о преступлениях со стороны полицейских, его заявление о применении пыток для получения признательных показаний к материалам уголовного дела не было приобщено.
«Бездействие руководителя СО по г. Таганрогу, выразившееся в непроведении проверки по поступившему сообщению о преступлении, невынесении процессуального решения по поступившему заявлению и в неуведомлении заявителя о процессуальных решениях является незаконным, нарушающими нормы, установленные статьями 140, 144, 145 УПК РФ, а также Ст. 2, 15, 17, 18, 19, 23, 45, 46, 52, 53 Конституции Российской Федерации как нарушающие право гражданина на судебную защиту нарушенных прав, на личную неприкосновенность, а также право на доступ к правосудию. Аналогичные права гарантируются гражданину РФ также положениями статей 1,3, 5, 6, 13 Конвенции о правах человека и основных свобод (г. Рим 04.11.1950 г.)», - говорится в жалобе.
Владислав Шульга также обратился в Таганрогский городской суд с жалобой на незаконное бездействие следственного органа – СО по г. Таганрогу СУ СК РФ по РО. Следственный орган-ответчик направил в суд первой инстанции сообщение о том, что вышестоящий следственный орган, куда было отослано заявление провел по нему проверку. Однако выяснилось, что проверка была проведена не по заявлению Шульги, а по результатам интервью с его адвокатом Иваном Зайцевым. Доводы обвиняемого, изложенные в заявлении во время проверки не изучались и оценки не получали.
«Суд первой инстанции, отказал в признании бездействия СО по г. Таганрогу СУ СК РФ незаконным, мотивировав свое решение заведомо ложной оценкой содержания материалов судебного контроля, указав что основанием проверки являлось мое заявление, что не соответствует истине. Таким образом постановление Таганрогского городского суда, основанное на ложных выводах, не отвечает критериям справедливого судебного разбирательства, установленными статьей 6 Конвенции и нарушает положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ», - говорится в жалобе.
Постановление суда первой инстанции было обжаловано в апелляционной инстанции – Ростовском областном суде. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре также отказал в рассмотрении кассационной жалобы Шульги.
«Все внутригосударственные средства правовой защиты и эффективные механизмы обжалования мною таким образом были исчерпаны», - говорится в жалобе.
В деле с отравлением сотрудников авиазавода в Таганроге таллием, которое произошло в 2017 году, до сих пор не поставлена точка. Подсудимый Владислав Шульга отрицает свою вину, заседания проходят чуть ли не каждый вторник. Как говорит адвокат Шульги, возможно, рассматриваться уголовное дело будут до лета 2021 года.