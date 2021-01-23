Обвиняемый в отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге пожаловался на пытки в ЕСПЧ

Владислав Шульга также обратился в Таганрогский городской суд с жалобой на незаконное бездействие следственного органа – СО по г. Таганрогу СУ СК РФ по РО. Следственный орган-ответчик направил в суд первой инстанции сообщение о том, что вышестоящий следственный орган, куда было отослано заявление провел по нему проверку. Однако выяснилось, что проверка была проведена не по заявлению Шульги, а по результатам интервью с его адвокатом Иваном Зайцевым. Доводы обвиняемого, изложенные в заявлении во время проверки не изучались и оценки не получали.