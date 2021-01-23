Первые задержания на митинге в поддержку Навального начались в Ростове

Улица Пушкинская в Ростове оцеплена из-за митинга в поддержку Алексея Навального, кроме того, за Публичной библиотекой стоят автобусы с СОБРом.
Одного из мужчин сотрудники полиции скрутили и увели, кто этот мужчина и за что его задержали, выясняет корреспондент корреспондент RostovGazeta.
Кроме того, в Ростове-на-Дону суд заключил под стражу двух представительниц штаба оппозиционера Алексея Навального. Координатора штаба Ксению Середкине и сотрудницу Валерию Дзбоеву задержали накануне. Последнюю арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство, ее коллегу — на трое суток.