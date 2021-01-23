Первые задержания на митинге в поддержку Навального начались в Ростове

Кроме того, в Ростове-на-Дону суд заключил под стражу двух представительниц штаба оппозиционера Алексея Навального. Координатора штаба Ксению Середкине и сотрудницу Валерию Дзбоеву задержали накануне. Последнюю арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство, ее коллегу — на трое суток.