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Первые задержания на митинге в поддержку Навального начались в Ростове

23 января 2021, 11:38
Фото: RostovGazeta
Днем 23 января на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону арестовали неизвестного мужчину, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Улица Пушкинская в Ростове оцеплена из-за митинга в поддержку Алексея Навального, кроме того, за Публичной библиотекой стоят автобусы с СОБРом.

Одного из мужчин сотрудники полиции скрутили и увели, кто этот мужчина и за что его задержали, выясняет корреспондент корреспондент RostovGazeta.

Кроме того, в Ростове-на-Дону суд заключил под стражу двух представительниц штаба оппозиционера Алексея Навального. Координатора штаба Ксению Середкине и сотрудницу Валерию Дзбоеву задержали накануне. Последнюю арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство, ее коллегу — на трое суток.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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