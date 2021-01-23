Припарковаться в центре города не смогли в субботу ростовчане

В центре проходит митинг сторонников Алексея Навального, из-за чего невозможно подъехать к Публичной библиотеке, оцепление начинается от Горького.
По словам одного из полицейских, никого не пропускают со стороны Кировского и Пушкинской, для желающих попасть на митинг есть специальный проход, по которому пропускают только зарегистрированных участников.
При этом автомобили, которые ростовчане оставили на улице Максима Горького, увозят эвакуаторы, хотя в выходные дни обычно парковка разрешена в любом месте.