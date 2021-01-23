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Школьники пытались дойти по замерзшей реке от Аксая до Старочеркасска

23 января 2021, 17:21
Фото: Администрация Аксайского района
В Ростовской области спасли детей, которые гуляли по льду на реке, сообщает администрация Аксайского района.

Звонок поступил от очевидцев, которые рассказали о детях. На место выехали спасатели и узнали, что школьники таким образом хотели дойти из Аксая в Старочеркасск.

Спасатели забрали подростков в районе лодочной станции и передали полицейским, которые известили родителей. Местных жителей попросили провести с детьми профилактическую беседу об опасности выхода на лед.

«После крещенских морозов наступило резкое потепление. Из-за этого лед становится слабым, хотя сохраняет достаточную толщину», — сказано в сообщении.

Ранее экстремал в Ростове вышел на полузамерзшую реку Дон.

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