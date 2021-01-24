Деньги обнаружила в купленных яйцах жительница Ростова

Покупательница принесла домой лоток яиц, открыла и увидела 100 рублей. Рядом лежала записка от человека, положившего деньги.
«Пусть эта денежка принесет вам удачу и удовольствие», — говорится в тексте записки. Ростовчанка очень обрадовалась такой находке.
«Наверное яйца перестали покупать и теперь подкладывают деньги, чтобы продажи увеличить», — пошутили пользователи в комментариях.
«Да, обычно все перед покупкой открывают и проверяют на целостность. А тут пришла, забрала и ушла», — написал один из местных жителей.