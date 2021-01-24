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Деньги обнаружила в купленных яйцах жительница Ростова

24 января 2021, 18:29
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Жительница Ростова-на-Дону купила в магазине упаковку яиц и обнаружила внутри деньги, сообщила она в соцсети «ВКонтакте».

Покупательница принесла домой лоток яиц, открыла и увидела 100 рублей. Рядом лежала записка от человека, положившего деньги.

«Пусть эта денежка принесет вам удачу и удовольствие», — говорится в тексте записки. Ростовчанка очень обрадовалась такой находке.

«Наверное яйца перестали покупать и теперь подкладывают деньги, чтобы продажи увеличить», — пошутили пользователи в комментариях.

«Да, обычно все перед покупкой открывают и проверяют на целостность. А тут пришла, забрала и ушла», — написал один из местных жителей.

Ранее ростовчан рассмешили оккупировавшие бухту в Таганроге рыбаки.

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