Двухметровую грязевую горку установили на улице в Ростове

Автор разместил фото, на котором показал появившуюся гору земли на газонной части. Неизвестные установили здесь два металлических желоба, чтобы можно было кататься.
«Непонятный объект представляет собой гору земли высотой около 2 метров. Ступеней здесь нет», — написал автор.
Многие горожане в комментариях с юмором отнеслись к такому арт-объекту. «Доступное жилье и доступная инфраструктура», — пошутили местные жители.
«А вы не подумали, что здесь была снежная горка», — поинтересовался один из ростовчан. Ранее жителей Ростова удивила укладка асфальта в снег.