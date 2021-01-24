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Двухметровую грязевую горку установили на улице в Ростове

24 января 2021, 05:44
Фото: Урбанистика — Ростов-на-Дону
В Ростов-на-Дону в одном из микрорайонов появилась необычная горка для детей, сообщили горожане в соцсетях.

Автор разместил фото, на котором показал появившуюся гору земли на газонной части. Неизвестные установили здесь два металлических желоба, чтобы можно было кататься.

«Непонятный объект представляет собой гору земли высотой около 2 метров. Ступеней здесь нет», — написал автор.

Многие горожане в комментариях с юмором отнеслись к такому арт-объекту. «Доступное жилье и доступная инфраструктура», — пошутили местные жители.

«А вы не подумали, что здесь была снежная горка», — поинтересовался один из ростовчан. Ранее жителей Ростова удивила укладка асфальта в снег.

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