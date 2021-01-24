Эксперт подытожил итоги первого года работы правительства Мишустина

Большим плюсом Михаила Мишустина как премьера эксперт считает то, что он не теоретик, а практик, понимающий, как работает экономика России. При этом он не сторонник, как говорится, рубить с плеча, а потом смотреть, что получилось. Став премьер-министром, он сначала досконально разобрался в работе правительства и только потом приступил к переменам.