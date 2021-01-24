Эксперт подытожил итоги первого года работы правительства Мишустина

Фетисов напомнил, что Мишустин ранее руководил Федеральной налоговой службой, где зарекомендовал себя как руководитель тактичный и способный внедрять новшества. Именно при Мишустине деятельность налоговой службы стала «клиентоориентированной» и более прозрачной. Это повысило эффективность ее работы в разы, пишут «Новые Известия».
Большим плюсом Михаила Мишустина как премьера эксперт считает то, что он не теоретик, а практик, понимающий, как работает экономика России. При этом он не сторонник, как говорится, рубить с плеча, а потом смотреть, что получилось. Став премьер-министром, он сначала досконально разобрался в работе правительства и только потом приступил к переменам.
При этом в отношении коронавирусного кризиса политика председателя правительства имела решительный характер. Примером может стать закрытие границ с Китаем после того, как стало известно о реальной ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Не менее решительно он отклонил проект, предлагающий кратно повысить автомобильные штрафы за превышение скорости движения. Мишустин тогда заявил, что раз правительство не может обеспечить такой значительный рост зарплат россиян, то и требовать существенного роста штрафов оно не вправе.
Многие аналитики отмечают, что работа Правительства Российской Федерации в период пандемии стала одной из наиболее эффективных в мире. В основном это было обусловлено тем, что здравоохранение удалось очень быстро мобилизовать и перестроить на противоковидный лад. При этом в нашей стране удалось найти баланс между карантинными ограничениями и нуждами экономики, поэтому кризис удалось нивелировать, не прибегая к резервному фонду.
Еще один плюс Мишустина – умение быть жестким, если это нужно для дела. Так, он требовал от регионов давать реальную, а не сглаженную статистику. Таким образом федеральный центр оперативно получал достоверную информацию и мог соответствующим образом реагировать. Действуя по принципу «доверяй, но проверяй», премьер сам совершил поездку по Дальнему Востоку, чтобы проверить поступающую информацию на месте.
Наконец, именно при Мишустине возросло количество контактов правительства и СМИ. Таким образом, полагают политологи, он демонстрирует готовность к ведению открытой информационной политики.
«Резюмируя, можно сказать, что правительство в свой первый год вполне уверенно справилось с обрушившимися неординарными вызовами 2020 года», – заметил Фетисов.