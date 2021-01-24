Еще 11 человек скончались в Ростовской области от коронавируса

Жертвами инфекции на этот раз стали шесть женщин в возрасте от 52 до 90 лет пять мужчин от 56 до 89 лет. У всех погибших были хронические заболевания различных систем.
За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 2488 человек. Смертность среди заболевших инфекцией составляет 4,07%.
Всего в области было зарегистрировано 61046 случаев заражения коронавируса, из них 50581 закончился выздоровлением заболевших. В настоящее время в госпиталях находятся 2705 пациентов, из них состояние 219 оценивается как тяжелое, они подключены к ИВЛ.