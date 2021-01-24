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Еще 11 человек скончались в Ростовской области от коронавируса

24 января 2021, 08:33
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за сутки от коронавируса и его осложнений скончались 11 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

Жертвами инфекции на этот раз стали шесть женщин в возрасте от 52 до 90 лет пять мужчин от 56 до 89 лет. У всех погибших были хронические заболевания различных систем.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 2488 человек. Смертность среди заболевших инфекцией составляет 4,07%.

Всего в области было зарегистрировано 61046 случаев заражения коронавируса, из них 50581 закончился выздоровлением заболевших. В настоящее время в госпиталях находятся 2705 пациентов, из них состояние 219 оценивается как тяжелое, они подключены к ИВЛ.

Напомним, что с 18 января в Ростовской области началась массовая вакцинация от коронавируса.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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