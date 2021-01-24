Глава Ростовской области прокомментировал ход вакцинации против коронавируса

Глава региона посетил поликлинику № 3, пообщался с персоналом и горожанами, которые пришли делать прививку. По его словам, работа проводится с соблюдением всех требований.
Всего на процедуру записались 370 человек, это можно сделать в поликлинике или на сайте госуслуг. Губернатор заявил, что организационный период практически завершен.
«Необходимо в каждой территории обеспечить возможность привиться всем желающим. На администрациях муниципалитетов лежит основная часть организации работы. Контроль со стороны глав за проведением вакцинации должен быть постоянным», — прокомментировал Василий Голубев.
Отмечается, что в Волгодонск доставили 600 доз вакцин против коронавируса. Прививку сделали 139 человек.
Всего в регионе прививку сделали более 3,3 тысячи человек. Ранее главврачи поликлиник Ростова рассказали о вакцине «Спутник V».