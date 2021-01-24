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Глава Ростовской области прокомментировал ход вакцинации против коронавируса

24 января 2021, 07:10
Фото: Правительство РО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в Волгодонске и понаблюдал за ходом прививочной кампании против коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Глава региона посетил поликлинику № 3, пообщался с персоналом и горожанами, которые пришли делать прививку. По его словам, работа проводится с соблюдением всех требований.

Всего на процедуру записались 370 человек, это можно сделать в поликлинике или на сайте госуслуг. Губернатор заявил, что организационный период практически завершен.

«Необходимо в каждой территории обеспечить возможность привиться всем желающим. На администрациях муниципалитетов лежит основная часть организации работы. Контроль со стороны глав за проведением вакцинации должен быть постоянным», — прокомментировал Василий Голубев.

Отмечается, что в Волгодонск доставили 600 доз вакцин против коронавируса. Прививку сделали 139 человек.

Всего в регионе прививку сделали более 3,3 тысячи человек. Ранее главврачи поликлиник Ростова рассказали о вакцине «Спутник V».

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