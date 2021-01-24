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Краснодар и Астрахань обошел Ростов по цене бензина в январе

24 января 2021, 12:57
Фото: pixabay.com
Четвертое место среди регионов ЮФО занял Ростов-на-Дону по самым высоким ценам на бензин, сообщил Росстат.

На 18 января 2021 года средняя цена автомобильного бензина в Ростове составляла 48,08 рубля, дороже он обходится только жителям Симферополя, Севастополя и Майкопа. Стоимость бензина марки АИ-92 в Ростове в среднем составляет 44,83 рубля, АИ-95 — 49,34 руля, АИ-98 — 54,99 рубля.

В ноябре 2020 года бензин в Ростове в среднем стоил 47,72 рубля за литр, это также был четвертый показатель по ЮФО.

При этом в Краснодаре средняя стоимость бензина на середину января составила 47,54 рубля, Астрахани 46,57 рубля, в Элисте 45,98 рубля и в Волгограде 45,91 рубля.

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