Краснодар и Астрахань обошел Ростов по цене бензина в январе

На 18 января 2021 года средняя цена автомобильного бензина в Ростове составляла 48,08 рубля, дороже он обходится только жителям Симферополя, Севастополя и Майкопа. Стоимость бензина марки АИ-92 в Ростове в среднем составляет 44,83 рубля, АИ-95 — 49,34 руля, АИ-98 — 54,99 рубля.
В ноябре 2020 года бензин в Ростове в среднем стоил 47,72 рубля за литр, это также был четвертый показатель по ЮФО.
При этом в Краснодаре средняя стоимость бензина на середину января составила 47,54 рубля, Астрахани 46,57 рубля, в Элисте 45,98 рубля и в Волгограде 45,91 рубля.