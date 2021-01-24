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Профессионального бойца MMA признали девушкой недели в Ростове

24 января 2021, 16:25
Фото: viktoria_skliarova/instagram
Спортсменка из Ростова-на-Дону Виктория Склярова, которая профессионально занимается MMA, стала девушкой недели по версии RostovGazeta.

Биография

Девушка родилась в Шахтах в 1990 году, стать спортсменкой она никогда не планировала. Известно, что в детстве она мечтала стать спецагентом.

Фото: viktoria_skliarova/instagram

Склярова успела побывать замужем, но отношения не сложились. В браке в 2011 году родилась дочь.

Любительская карьера

Склярова начала заниматься кроссфитом и через полгода попала на один из турниров. Она познакомилась с менеджером, который устроил ей бой. Это было в 2015 году и тогда у жительницы Шахт не было никакого опыта. С этого момента она решила заниматься MMA.

Фото: viktoria_skliarova/instagram

Профессиональная карьера

В профессиональный спорт Склярова пришла в 2016 году. В итоге ей удалось стать чемпионкой России и чемпионкой мира.

Фото: viktoria_skliarova/instagram

Девушка также ведет страницу в Instagram, на которой рассказывает о себе и своей жизни. Можно увидеть довольно много фотографией с тренировок.

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