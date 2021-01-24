Профессионального бойца MMA признали девушкой недели в Ростове

Биография
Девушка родилась в Шахтах в 1990 году, стать спортсменкой она никогда не планировала. Известно, что в детстве она мечтала стать спецагентом.
Склярова успела побывать замужем, но отношения не сложились. В браке в 2011 году родилась дочь.
Любительская карьера
Склярова начала заниматься кроссфитом и через полгода попала на один из турниров. Она познакомилась с менеджером, который устроил ей бой. Это было в 2015 году и тогда у жительницы Шахт не было никакого опыта. С этого момента она решила заниматься MMA.
Профессиональная карьера
В профессиональный спорт Склярова пришла в 2016 году. В итоге ей удалось стать чемпионкой России и чемпионкой мира.
Девушка также ведет страницу в Instagram, на которой рассказывает о себе и своей жизни. Можно увидеть довольно много фотографией с тренировок.