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Ростовчане попросили избавить город от незаконной рекламы

24 января 2021, 05:32
Фото: Pixabay
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города убрать всю незаконную рекламу с улиц, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Местный житель попросил объявить войну «визуальному шуму». По его словам, нужно разработать паспорта наружной отделки фасадов зданий и сделать портал, на котором можно будет узнать о допущенных нарушениях.

«Нужно подготовить изменения в нормативные документы, чтобы можно было демонтировать рекламу, которая не отвечает правилам благоустройства», — написал автор.

Он добавил, что также потребуется проводить разъяснительную работу с населением. На момент воскресенья обращение поддержали 14 человек, еще 3 местных жителя высказались против.

Ранее ростовчане попросили построить железнодорожный мост через реку Дон.

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