Ростовчане попросили избавить город от незаконной рекламы

Местный житель попросил объявить войну «визуальному шуму». По его словам, нужно разработать паспорта наружной отделки фасадов зданий и сделать портал, на котором можно будет узнать о допущенных нарушениях.
«Нужно подготовить изменения в нормативные документы, чтобы можно было демонтировать рекламу, которая не отвечает правилам благоустройства», — написал автор.
Он добавил, что также потребуется проводить разъяснительную работу с населением. На момент воскресенья обращение поддержали 14 человек, еще 3 местных жителя высказались против.