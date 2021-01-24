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Ростовчане высказались против строительства железнодорожного моста через реку Дон

24 января 2021, 15:29
Фото: pixabay
Жители Ростова голосуют против инициативы построить новый железнодорожный мост через реку Дон, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Идея принадлежит одному из местных жителей, который таким образом хочет улучшить транспортную ситуацию. Он предлагает сделать новый объект рядом со старым мостом.

«Город получит возможность реализовать проект кольцевой электрички по аналогии с МЦД в Москве. Также это будет плюсом для экологии», — заявил горожанин

Старый мост он предложил сделать достопримечательностью. Однако поддержали его только 4 человека, еще 18 граждан высказались против.

В основном ростовчане говорили, что в Ростове хватает подобных объектов. Ранее местные жители попросили избавить город от незаконной рекламы.

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