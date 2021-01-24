Ростовские проститутки пожаловались на сокращение клиентов из-за коронавируса

«Как и в любой другой сфере, ростовских секс-работниц можно условно разделить на две категории. Первым, которые уже давно вовлечены в секс-индустрию, приходится очень сложно. Но они, как работали, так и работают. Накопленные сбережения у них подошли к концу, на жизнь им хватает с трудом. Используют любые возможности для заработка — трассы, улицы. В большинстве случаев, девушки из этой категории имеют зависимость. И это не индивидуалки, которые летают в Дубай. Из них лишь 1% допускает мысль о том, чтобы поискать работу хотя бы на этот сложный период», — сообщает Ийя Лемман.