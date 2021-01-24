Ростовские проститутки пожаловались на сокращение клиентов из-за коронавируса

В год пандемии ростовским девушкам из секс-индустрии приходится нелегко. Период самоизоляции они прожили на накопленные средства, надеясь, что ситуация нормализуется. Но этого не произошло. Поток клиентов сильно сократился. Одним помогают родные, а другие вынуждены крутиться сами.
«Как и в любой другой сфере, ростовских секс-работниц можно условно разделить на две категории. Первым, которые уже давно вовлечены в секс-индустрию, приходится очень сложно. Но они, как работали, так и работают. Накопленные сбережения у них подошли к концу, на жизнь им хватает с трудом. Используют любые возможности для заработка — трассы, улицы. В большинстве случаев, девушки из этой категории имеют зависимость. И это не индивидуалки, которые летают в Дубай. Из них лишь 1% допускает мысль о том, чтобы поискать работу хотя бы на этот сложный период», — сообщает Ийя Лемман.
Она отмечает, что вторая категория девушек легкого поведения все-таки имеет основной доход, а секс-услуги оказывают по совместительству.
«Но есть и элитные девочки, которые работают от чека $500-1000, выезжая "на тему". Они, конечно же, не знают, что такое голодать, потому что их внешность и все параметры соответствуют заданному ценнику. Да и контингент мужчин, с которым они взаимодействуют, понимает, что здоровье стоит на первом месте. Эти девочки сегодня в первую очередь просят у клиентов тест на ковид. И по требованию клиента, предъявляют свой», — подчеркивает Лемман.
Ранее феминистки выступали за преследование клиентов, которое, по их убеждению, приведет к падению уровня проституции.