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Ростовский инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса «экспериментом над людьми»

24 января 2021, 07:30
Фото: pixabay
Жителям Ростовской области перед принятием решения необходимо взвешивать все риски вакцинации и заболевания, считает инфекционист Юрий Амбалов.

Он сам уже сделал прививку против коронавируса и считает это оправданным риском, так как из-за его профессии у него большой риск заразиться. По его словам, вакцину нужно проверить на сотнях людей, должно пройти несколько лет.

«Каждый должен решить для себя сам, нужно взвешивать риски вакцинации и риски заболевания, которое пока все равно толком не знают, как лечить. Должен пройти эксперимент на людях», — пишет издание Bloknot-rostov со ссылкой на слова эксперта.

Он добавил что отказываться от вакцинации глупо. По его мнению, из-за тех, кто отказываются от прививок, появляются вспышки различных заболеваний.

Ранее глава Ростовской области прокомментировал ход вакцинации против коронавируса.

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