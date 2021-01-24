Ростовский инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса «экспериментом над людьми»

Он сам уже сделал прививку против коронавируса и считает это оправданным риском, так как из-за его профессии у него большой риск заразиться. По его словам, вакцину нужно проверить на сотнях людей, должно пройти несколько лет.
«Каждый должен решить для себя сам, нужно взвешивать риски вакцинации и риски заболевания, которое пока все равно толком не знают, как лечить. Должен пройти эксперимент на людях», — пишет издание Bloknot-rostov со ссылкой на слова эксперта.
Он добавил что отказываться от вакцинации глупо. По его мнению, из-за тех, кто отказываются от прививок, появляются вспышки различных заболеваний.