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Съемки сериала «Криминальный доктор» начались в Ростове

24 января 2021, 08:54
Фото: ntv.ru
В Ростове-на-Дону стартовали съемки проекта канала НТВ «Криминальный доктор», пишет art.sm.news.

Сообщается, что «Криминальный доктор» — это остросюжетный 10-серийный сериал с элементами драмы и боевика «Криминальный доктор». Главная роль досталась актеру Андрею Смирнову, он играет нейрохирурга. Его возлюбленную играет Анна Снаткина, она попробует себя в амплуа отрицательной героини.

По сюжету в судьбе главного героя происходит неожиданный поворот и он оказывается в тюрьме, а затем попадает в банду. Его невеста, тем временем, хранит множество секретов, которые доктору предстоит раскрыть.

Известно, что сериал выйдет на канале НТВ. А вот дата выхода проекта пока не сообщается.

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