Съемки сериала «Криминальный доктор» начались в Ростове

Сообщается, что «Криминальный доктор» — это остросюжетный 10-серийный сериал с элементами драмы и боевика «Криминальный доктор». Главная роль досталась актеру Андрею Смирнову, он играет нейрохирурга. Его возлюбленную играет Анна Снаткина, она попробует себя в амплуа отрицательной героини.
По сюжету в судьбе главного героя происходит неожиданный поворот и он оказывается в тюрьме, а затем попадает в банду. Его невеста, тем временем, хранит множество секретов, которые доктору предстоит раскрыть.
Известно, что сериал выйдет на канале НТВ. А вот дата выхода проекта пока не сообщается.