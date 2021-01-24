Сверили ДНК: как задержали обвиняемого в краже из «самолета Судного дня» в Таганроге

«Следователи рассказали, что сверяли ДНК преступника и моего мужа, говорят, есть совпадение. Но этого не может быть, так как на месте кражи и на авиазаводе Жора не был никогда», — сообщила Елена Хачунц.
ДНК арестованного по делу кражи из самолета Ил-80 Жоры Хачунц есть в базе данных полиции: в прошлом году он был осужден за вождение в нетрезвом виде на 8 месяцев, а в 2017 году провел год в колонии за грабеж.
Однако, свидетелей у правоохранителей по делу о краже из «самолета Судного дня» нет, сообщает жена арестованного.
«Апелляционную жалобу на избрание меры пресечения рассмотрит Ростовский областной суд по видеоконференцсвязи 27 января. Обвиняемый Жора Хачунц будет находиться в СИЗО города Таганрога», — прокомментировала его адвокат Ольга Бояркина.
Жору Хачунц арестовали в Таганроге на два месяца до 4 марта. Он обвиняется по п. б ч.4 статьи 158 «Кража», свою вину — не признает. Следователи допросили пасынков обвиняемого на полиграфе. Сейчас следователи проводят исследование ДНК арестованного с найденными на месте преступления генотипом человека. Результаты исследований будут обнародованы в феврале.
«Самолет Судного дня» Ил-80, находящийся на аэродроме ТАНТК им. Бериева, ограбили в период с 26 ноября по 4 декабря 2019 года. Преступники вынесли радиоаппаратуру в количестве 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Общая стоимость похищенного составляет более миллиона рублей.