В Ростове установили торговый павильон на месте книжного развала

Сейчас на улице Пушкинской проходит реконструкция. Она началась после того, как в январе демонтировали знаменитый букинистический магазин. Причиной стали новые правила, согласно которым торговать можно только в помещениях.
Добавим, что на территории книжного развала был небольшой павильон, но в основном торговля проходила на свежем воздухе. Сейчас идет строительство нового здания.
«Рабочие сделали каркас и фасад, площадь магазина составит 60 квадратных метров. Работы ведет собственник на личные средства», — говорится в публикации.
Отмечается, что работы завершатся в течение двух недель.