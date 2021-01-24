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В Ростове установили торговый павильон на месте книжного развала

24 января 2021, 15:18
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону начали устанавливать торговый павильон вместо существовавшего ранее книжного развала, пишет 1Rnd.

Сейчас на улице Пушкинской проходит реконструкция. Она началась после того, как в январе демонтировали знаменитый букинистический магазин. Причиной стали новые правила, согласно которым торговать можно только в помещениях.

Добавим, что на территории книжного развала был небольшой павильон, но в основном торговля проходила на свежем воздухе. Сейчас идет строительство нового здания.

«Рабочие сделали каркас и фасад, площадь магазина составит 60 квадратных метров. Работы ведет собственник на личные средства», — говорится в публикации.

Отмечается, что работы завершатся в течение двух недель.

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