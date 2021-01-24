В Ростовской области назвали возраст новых заболевших коронавирусом

На несовершеннолетних приходятся 4,9% случаев, на людей в возрасте от 18 до 45 — 24,5%, от 46 до 65 лет — 41,5%. В 8,2% случаев пациентам более 80 лет.
Выздоровели за это время 362 человека, скончались 11 граждан — шесть женщин и пять мужчин. Им было от 52 до 90 лет.
За весь период зарегистрировали 61046 случаев заражения, вылечился 50581 зараженный. Жертвами стали 2488 граждан.
В ковидных госпиталях занято 2705 мест. Ранее глава Ростовской области прокомментировал ход вакцинации против коронавируса.