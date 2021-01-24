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В Ростовской области назвали возраст новых заболевших коронавирусом

24 января 2021, 15:40
Фото: pixabay
В Ростовской области выявили 388 новых случаев коронавируса, среди заболевших есть дети, заявили в облправительстве.

На несовершеннолетних приходятся 4,9% случаев, на людей в возрасте от 18 до 45 — 24,5%, от 46 до 65 лет — 41,5%. В 8,2% случаев пациентам более 80 лет.

Выздоровели за это время 362 человека, скончались 11 граждан — шесть женщин и пять мужчин. Им было от 52 до 90 лет.

За весь период зарегистрировали 61046 случаев заражения, вылечился 50581 зараженный. Жертвами стали 2488 граждан.

В ковидных госпиталях занято 2705 мест. Ранее глава Ростовской области прокомментировал ход вакцинации против коронавируса.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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