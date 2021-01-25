Более 12 млн руб потратят на создание нового отделения больницы в Азове

Новое медицинское учреждение будет предназначено для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Всего выделили более 12 миллионов рублей на установку модульного здания. Его площадь составит 450 квадратных метров.
Это стало известно в ходе интерактивного приема граждан губернатором Василием Голубевым. Появилась информация, что в ЦРБ Дубовского района заменят гастроскопическое оборудование.
В станице Мечетинской до конца 2021 года завершится благоустройство парка. Уже выбрана компания, которая проведет работы.