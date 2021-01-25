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Более 12 млн руб потратят на создание нового отделения больницы в Азове

25 января 2021, 18:17
Фото: pixabay
В Азове на базе центральной больницы до 1 августа появится новое отделение, сообщили в правительстве Ростовской области.

Новое медицинское учреждение будет предназначено для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Всего выделили более 12 миллионов рублей на установку модульного здания. Его площадь составит 450 квадратных метров.

Это стало известно в ходе интерактивного приема граждан губернатором Василием Голубевым. Появилась информация, что в ЦРБ Дубовского района заменят гастроскопическое оборудование.

В станице Мечетинской до конца 2021 года завершится благоустройство парка. Уже выбрана компания, которая проведет работы.

Ранее врачи больницы № 20 в Ростове заявили, что работают по 16 часов.

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