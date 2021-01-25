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Эксперт посоветовала петь для преодоления последствий COVID-19

25 января 2021, 16:11
Фото: pixabay.com
Завкафедрой эстрадно-джазового пения ИСИ Марина Полтева рассказала о пользе дыхательных гимнастик и пения для восстановления после коронавирусной инфекции.

По словам Полтевой, дыхательные упражнения и пение полезны для всех: и для тех кто перенес КОВИД и для тех, кто им не болел, пишет NEWS.ru.

Также эксперт отметила, что часто коронавирусную инфекцию сопровождает паника. Человек узнает о проблемах с легкими и пугается, вплоть до паники. Испуг сопровождается так называемым ключичным дыханием, когда человек пытается набрать как можно больше воздуха. Он старается глубоко вдохнуть и тем самым еще больше сбивает дыхание.

Марина Полтева, которая сама перенесла коронавирусную инфекцию, советует делать короткие вдохи через нос с приоткрытым ртом. При этом вдох должен быть максимально полным. Также она обратила внимание на то, что для восстановления после КОВИД хорошо заниматься упражнениями, с помощью которых тренируют дыхание певцы.

#Новости#Общество
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