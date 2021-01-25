Эксперт посоветовала петь для преодоления последствий COVID-19

Также эксперт отметила, что часто коронавирусную инфекцию сопровождает паника. Человек узнает о проблемах с легкими и пугается, вплоть до паники. Испуг сопровождается так называемым ключичным дыханием, когда человек пытается набрать как можно больше воздуха. Он старается глубоко вдохнуть и тем самым еще больше сбивает дыхание.