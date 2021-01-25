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Координатор штаба Навального исчезла в Ростове

25 января 2021, 13:48
Фото: Ксения Середкина / vk.com
В Ростове-на-Дону пропала координатор местной команды Алексея Навального Ксения Середкина, сообщил "Коммерсант".

25 января истек срок административного ареста Середкиной, но встретить ее из спецприемника соратники не смогли. Когда члены команды пришли встретить своего координатора из спецприемника, ее там уже не оказалось. Телефон Середкиной выключен.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области на запрос издания ответили, что уточняют информацию.

Середкину арестовали на трое суток 23 января, кроме ее на десять суток поместили под стражу обвиняемую в мелком хулиганстве сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву.

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