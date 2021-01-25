Польховский — о золоте Логинова: нужно было подождать, когда он наберет кондиции

«Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберет кондиции, что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера», — приводит «Советский спорт» слова Польховского.