rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Польховский — о золоте Логинова: нужно было подождать, когда он наберет кондиции

25 января 2021, 12:45
Фото: wikimedia.org
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о победе Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Мы с Сашей постоянно были на связи, я знал, как он тренируется, какую работу сделал, так что нужно было просто подождать, когда спортсмен наберет кондиции, что Логинов и сделал к январю, несмотря на все проблемы личного характера», — приводит «Советский спорт» слова Польховского.

Отметим, что 28-летний Логинов преодолел дистанцию в 20 км с четырьмя огневыми рубежами за 48 минут и 41,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Занявший второе место норвежец Стурла Холм Легрейд уступил россиянину 58,5 секунд.

#Новости#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58