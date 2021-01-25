Проблемный отель достроили на левом берегу Дона в Ростове

Как пишет «Город N», отель сдали в эксплуатацию в декабре 2020 года, но когда он примет первых постояльцев, пока не известно. Всего в отеле десять этажей и 198 номеров, есть бизнес-зал, фитнес-центр и ресторан.
Отель Marriott Courtyard изначально планировали построить к Чемпионату мира по футболу, но после сроки были перенесены на конец 2018 года. В сентябре 2018 года появилась информация, что из-за технических моментов срок ввода отеля в эксплуатацию перенесли на 1 октября 2019 года, а в декабре того же года обещали принять первых гостей.