Проблемный отель достроили на левом берегу Дона в Ростове

Отель Marriott Courtyard изначально планировали построить к Чемпионату мира по футболу, но после сроки были перенесены на конец 2018 года. В сентябре 2018 года появилась информация, что из-за технических моментов срок ввода отеля в эксплуатацию перенесли на 1 октября 2019 года, а в декабре того же года обещали принять первых гостей.