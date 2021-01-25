Студенты рассказали об опыте работы в волонтерских центрах

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечает, что многие начинают заниматься волонтерством еще в школе, сообщает ura.news. Центры функционируют во всех регионах России, объединяя учащихся разных вузов. Один из добровольцев, Ашот Маргарян из Подмосковья, учится в аспирантуре РУДН и преподает в школе. Уже 10 его учеников тоже проявили интерес к волонтерской деятельности.
Ахмед Абдурахманов рассказывает, что в пандемию вместе с другими волонтерами разносил продуктовые наборы в Дагестане. Некоторые семьи беспокоились, что кто-то в более сложном положении окажется без помощи, и отказывались от поддержки. С одной из таких семей Ахмед связался лично и начал оказывать помощь.
Студент из Казани Хуссеин Аммар, по его признанию, таким образом выражает благодарность России. С начала пандемии он работает в "красной" зоне с врачами. Он испытывает гордость за то, что является частью большой команды, признает, что Россия дала ему много возможностей.
Воронежский студент Алексей Толбин учится в медицинском вузе и воспринимает добровольную помощь как профессиональный вызов и возможность набраться опыта. Сейчас он работает на станции скорой помощи.
“Единая Россия” поддерживает студентов-волонтеров. Учащимся медвузов волонтерскую деятельность засчитывают как производственную практику, студенты в нескольких областях бесплатно ездят в общественном транспорте.
Как сообщает сайт ER.ru, в Нижегородской области волонтерам начисляют дополнительные баллы при поступлении в вуз, также они участвуют в программе “Доброрубль”. В Крыму волонтеры могут бесплатно посещать экскурсии, а в Ульяновской области они получают путевки в санатории и страховку от коронавируса.
С началом пандемии именно студенчество одним из первых откликнулось на призыв о вступлении в ряды волонтеров. Об этом рассказала руководитель регионального волонтерского центра партии, депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Пискунова.
«Добровольчество - сама по себе важная часть студенческой жизни. И если ранее такая деятельность охватывала широкий круг тем, от помощи домам ребенка до участия в тушении пожаров, то с приходом пандемии одной из центральных стала задача помощи, во-первых, медучреждениям, а во-вторых – жителям», - уточнила она. Участие добровольцев существенно облегчает задачу доставки лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией и медооборудования от "Единой России" в ковидные госпитали региона.
В региональном волонтерском центре уже почти год работают студенты разных специальностей - будущие медики, программисты, гуманитарии.
«Благодарю студенческую молодежь за отзывчивость и неравнодушие. Ваш пример является ориентиром для тех, кто еще только собирается стать добровольцем», - подчеркнула Светлана Пискунова.