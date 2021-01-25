Студенты рассказали об опыте работы в волонтерских центрах

«Добровольчество - сама по себе важная часть студенческой жизни. И если ранее такая деятельность охватывала широкий круг тем, от помощи домам ребенка до участия в тушении пожаров, то с приходом пандемии одной из центральных стала задача помощи, во-первых, медучреждениям, а во-вторых – жителям», - уточнила она. Участие добровольцев существенно облегчает задачу доставки лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией и медооборудования от "Единой России" в ковидные госпитали региона.