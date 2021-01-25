Суд отменил ряд сделок обанкротившегося ростовского банка «Кредит-Экспресс» на 90 млн

В августе 2019 года бизнесмен Василий Бойко-Великий был задержан в Москве по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс». По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180,92 тысячи долларов США