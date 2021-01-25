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Суд отменил ряд сделок обанкротившегося ростовского банка «Кредит-Экспресс» на 90 млн

25 января 2021, 09:56
Фото: pxhere.com
Арбитражный суд Ростовской области признал недействительной сделкой совокупность банковских операций обанкротившегося «Кредит-Экспресс» на сумму более 89,9 миллиона рублей, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Всего суд признал недействительными 18 банковских операций, совершенных с января 2017 года по февраль 2018 года. Самой крупной из этих операций стало списание денежных средств в сумме 30,36 миллиона рублей с расчетного счета, принадлежащего АО «Русское молоко» на расчетный счет владельца данной компании Василия Бойко-Великого. Операция была проведена 21 февраля 2018 года.

В августе 2019 года бизнесмен Василий Бойко-Великий был задержан в Москве по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс». По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180,92 тысячи долларов США

Напомним, что Банк России лишил ООО КБ «Кредит-Экспресс» лицензии в марте 2018 года. Причиной послужили многочисленные нарушения законодательства в области отмывания доходов. В июне организация была признана банкротом. В результате анализа финансовой отчетности банка эксперты выявили недостачу 917 миллиона рублей собственных средств банка.

Ранее сообщалось о продлении до 1 марта 2021 года процедуры конкурсного производства в отношении ООО КБ «Кредит-Экспресс».

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