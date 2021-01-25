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Суточная заболеваемость ковидом в РФ составила почти 20 тысяч
25 января 2021, 13:30
Фото: pixabay.com
Российские медики за последние сутки выявили 19 290 новых случаев заражения коронавирусом.
Как
сообщает
RT, за это же время в стране умерли 456 пациентов с ковидом.
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