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Три криминальные новости понедельника в Ростове

25 января 2021, 14:50
Фото: ollie harridge/CC BY 2.0 / flickr.com
В понедельник 25 января в Ростовской области стало известно о нескольких криминальных событиях, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Уголовка против матери школьника

Как стало известно в понедельник, в Ростове-на-Дону грозит уголовная ответственность Елене Ореховой, которая обвинила школу в издевательствах над своим сыном.

Ее сын учится в школе №107 и в течение трех лет над мальчиком издеваются одноклассники. Более того, главный зачинщик нанес школьнику травму, после которой потребовалась операция, но в полиции не нашли основания для возбуждения уголовного дела.

школа №107
Фото: yandex.ru/maps

Мать мальчика встретилась с другими родителями, но все закончилось плохо. Во время разговора родители обзывали Орехову и ее ребенка, а после подготовили заявление в полицию, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности за клевету.

Изнасилование в лифте

Безработный уроженец Ростовской области вечером 24 января изнасиловал в лифте многоквартирного дома в Москве школьницу, но известно об этом стало только в понедельник.

Фото: pixabay.com

В полицию обратился отец восьмиклассницы и рассказал, что его дочь изнасиловали в лифте многоэтажки. Сотрудники МВД начали проверку и установили подозреваемого, которым оказался безработный уроженец Ростовской области.

Изменение приговора

В Ростове-на-Дону изменили приговор подполковнику медицинской службы Георгию Гончарову, которого ранее осудили за получение взятки.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения. Суд установил, что в 2019 году Гончаров получал деньги от компании, которая организовывала питание в столовых воинских частей, за что не обращал внимание на нарушения.

Георгий Гончаров
Фото: don24.ru

После рассмотрения апелляции суд отменил пункт о запрете работы на госслужбе, в остальной части приговор оставили без изменения.

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