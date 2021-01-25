Три криминальные новости понедельника в Ростове

Уголовка против матери школьника
Как стало известно в понедельник, в Ростове-на-Дону грозит уголовная ответственность Елене Ореховой, которая обвинила школу в издевательствах над своим сыном.
Ее сын учится в школе №107 и в течение трех лет над мальчиком издеваются одноклассники. Более того, главный зачинщик нанес школьнику травму, после которой потребовалась операция, но в полиции не нашли основания для возбуждения уголовного дела.
Мать мальчика встретилась с другими родителями, но все закончилось плохо. Во время разговора родители обзывали Орехову и ее ребенка, а после подготовили заявление в полицию, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности за клевету.
Изнасилование в лифте
Безработный уроженец Ростовской области вечером 24 января изнасиловал в лифте многоквартирного дома в Москве школьницу, но известно об этом стало только в понедельник.
В полицию обратился отец восьмиклассницы и рассказал, что его дочь изнасиловали в лифте многоэтажки. Сотрудники МВД начали проверку и установили подозреваемого, которым оказался безработный уроженец Ростовской области.
Изменение приговора
В Ростове-на-Дону изменили приговор подполковнику медицинской службы Георгию Гончарову, которого ранее осудили за получение взятки.
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения. Суд установил, что в 2019 году Гончаров получал деньги от компании, которая организовывала питание в столовых воинских частей, за что не обращал внимание на нарушения.
После рассмотрения апелляции суд отменил пункт о запрете работы на госслужбе, в остальной части приговор оставили без изменения.