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Волки начали нападать на домашний скот в Ростовской области

25 января 2021, 13:14
Фото: rgpbz.ru
Два нападения волков на домашний крупный рогатый скот зафиксировали за три дня в Ростовской области, сообщили в региональном биосферном заповеднике.

В первом случае стая из четырех волков среди бела дня напала на отару баранов одной из животноводческих точек, расположенной у Лысянского пруда. Тогда хищники убили 15 животных, но съесть не успели, так как их спугнули пастухи.

Второй случай произошел спустя несколько дней, также четыре хищника около 11 часов дня неожиданно появились у стада коров. Пока пастухи сумели отогнать волков, они успели зарезать пять телят.

Отмечается, что один из волков очень крупный и не боится людей. «Один зверь выделялся крупными размерами и особой дерзостью. Не только не убегал от подскакавшего пастуха, но скалился и бросался на лошадь», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области в рамках регулирования численности плотоядных животных разрешили добычу волков и шакалов.

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#Новости#Происшествия
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