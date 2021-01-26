Города Ростовской области игнорируют требования переводить людей на самоизоляцию

Posted 26 января 2021, 13:52
Published 26 января 2021, 13:52
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Речь идет о пожилых людях, которых требуют перевести на дистанционную работу и изоляцию. Но ряд территорий это упорно не выполняет.
«За счет этих территорий мы имеем достаточно высокий уровень заболеваемости. К ним относятся Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Заветинский, Мартыновский, Кагальницкий районы», — уточнил Ковалев.
Отмечается, что Тарасовский, Морозский и Азовский районы перевели на удаленку минимальный процент сотрудников. Ковалев попросил глав муниципалитетов повернуться лицом к этой категории граждан.