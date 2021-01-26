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Posted 26 января 2021, 13:52

Published 26 января 2021, 13:52

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Города Ростовской области игнорируют требования переводить людей на самоизоляцию

Города Ростовской области игнорируют требования переводить людей на самоизоляцию

26 января 2021, 13:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области некоторые территории не выполняют предписания Роспотребнадзора о переводе граждан на самоизоляцию, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Речь идет о пожилых людях, которых требуют перевести на дистанционную работу и изоляцию. Но ряд территорий это упорно не выполняет.

«За счет этих территорий мы имеем достаточно высокий уровень заболеваемости. К ним относятся Таганрог, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Заветинский, Мартыновский, Кагальницкий районы», — уточнил Ковалев.

Отмечается, что Тарасовский, Морозский и Азовский районы перевели на удаленку минимальный процент сотрудников. Ковалев попросил глав муниципалитетов повернуться лицом к этой категории граждан.

Ранее в Ростовской области назвали территории, которые портят статистку по коронавирусу.

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