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Posted 26 января 2021, 12:04

Published 26 января 2021, 12:04

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Планы переноса автовокзалов Ростова в старый аэропорт поддержал губернатор

Планы переноса автовокзалов Ростова в старый аэропорт поддержал губернатор

26 января 2021, 12:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава Ростовской области Василий Голубев одобрил планы перенести автовокзалы донской столицы в старый аэропорт, прозвучало во время пресс-конференции.

Губернатор заявил, что проблем для людей возникнуть не должно, так как все, кто едет из региона, проезжают через Шолохова. Также можно организовать и выезд через этот проспект.

В планах на Привокзальной площади сделать пересадочный пункт. Он понадобится пассажирам, которые приезжают на поездах.

Губернатор добавил, что Пригородный вокзал давно себя изжил. По его словам, необходимо решить вопрос с продлением городской электрички, чтобы реализовать проект.

Ранее запустить аэроэкспресс от Сельмаша до Платова предложили в Ростове.

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