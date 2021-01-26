Планы переноса автовокзалов Ростова в старый аэропорт поддержал губернатор

Posted 26 января 2021, 12:04
Published 26 января 2021, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Губернатор заявил, что проблем для людей возникнуть не должно, так как все, кто едет из региона, проезжают через Шолохова. Также можно организовать и выезд через этот проспект.
В планах на Привокзальной площади сделать пересадочный пункт. Он понадобится пассажирам, которые приезжают на поездах.
Губернатор добавил, что Пригородный вокзал давно себя изжил. По его словам, необходимо решить вопрос с продлением городской электрички, чтобы реализовать проект.