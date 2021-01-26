Страховой Дом ВСК принял участие в совещании Совета Федерации

Центральный банк планирует определить концептуальные подходы цифровизации рубля в Российской Федерации до конца текущего года. На совещании были представлены несколько моделей введения цифровой валюты с учетом участия ЦБ и финансового сектора. Обсуждались вопросы кибербезопасности, сохранения конкуренции и ликвидности в банковском секторе, обеспечения доступности платежного инструмента в офлайн-режиме, его влияния на дальнейшее развитие финансового рынка и инвестиции в инфраструктуру.