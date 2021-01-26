Власти Ростовской области придумали, как решить проблему недобросовестных подрядчиков

Posted 26 января 2021, 12:28
Published 26 января 2021, 12:28
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
По словам губернатора эта проблема, действительно, есть. Голубев отметил, что многие подрядчики в 2020 году ссылались на ковид. «Но мы нигде стройки не закрывали. Тем не менее компании, говорят, что люди где-то не приехали, стройки встали. Но там, где руководители смогли организовать контроль за здоровьем людей, там стройки движутся и завершаются в срок. Но проблемные объекты есть и по каждому из них необходимо разбираться», — сообщил глава региона.
Одной из главных причин затягивания работ Василий Голубев назвал недоработки на уровне министерства строительства и муниципалитетов при подготовке проектной документации.
«Качество документации влияет напрямую на ход строительства. Бывает что начинают объект, а потом выясняется, что в проектную документацию нужно внести изменения. Но возникает вопрос, если проект прошел экспертизу, и все эксперты и специалисты поставили свои подписи, почему его нужно корректировать», — сообщил губернатор.
Второй причиной он назвал рост цен на комплектующие и материалы, в частности, рост цен на металл, что повлияло на весь строительный комплекс страны.
«Третья проблема — качество самих подрядчиков. Это означает, что на подготовительном этапе нужно тщательно оценивать участников закупки в соответствии с антимонопольным законодательством и смотреть, а что этот подрядчик имеет в своей практике. Бывает, что такого рода объекты он просто не строил. Важно его финансовое состояние, ведь он же должен производить работы за счет оборотных средств», — пояснил Голубев.
Губернатор не исключил создания в регионе Службы единого заказчика, в которой специалисты будут оценивать ход подготовительных работ и потом ход исполнения. «Это применяется в других регионах. Министерство строительства имеет такое поручение внести на рассмотрение в первом квартале 2021 года предложение по этой теме», — отметил он.