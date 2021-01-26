Власти Ростовской области придумали, как решить проблему недобросовестных подрядчиков

По словам губернатора эта проблема, действительно, есть. Голубев отметил, что многие подрядчики в 2020 году ссылались на ковид. «Но мы нигде стройки не закрывали. Тем не менее компании, говорят, что люди где-то не приехали, стройки встали. Но там, где руководители смогли организовать контроль за здоровьем людей, там стройки движутся и завершаются в срок. Но проблемные объекты есть и по каждому из них необходимо разбираться», — сообщил глава региона.