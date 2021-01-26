Юрист рассказала, как получить повышенную пенсию в России

Posted 26 января 2021, 10:45
Published 26 января 2021, 10:45
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Она заявила, что для этого необходимо устроиться на гражданскую и военную службу. По ее мнению, также можно делать накопления.
«При этом все, что человек зарабатывает свыше 110 тысяч рублей, не влияет на будущую пенсию. Поэтому остается только делать накопления», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова юриста.
Она добавила, что если каждый год зарабатывать максимальные пенсионные баллы, то можно получать социальные выплаты в размере 40 тысяч рублей. Эксперт уточнила, что выгоднее получать «специальную» пенсию, положенную военным.