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Posted 26 января 2021, 10:45

Published 26 января 2021, 10:45

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Юрист рассказала, как получить повышенную пенсию в России

Юрист рассказала, как получить повышенную пенсию в России

26 января 2021, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители России имеют возможность получать повышенную пенсию, если выполнят ряд условий, заявила юрист Любовь Шурыга.

Она заявила, что для этого необходимо устроиться на гражданскую и военную службу. По ее мнению, также можно делать накопления.

«При этом все, что человек зарабатывает свыше 110 тысяч рублей, не влияет на будущую пенсию. Поэтому остается только делать накопления», — пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова юриста.

Она добавила, что если каждый год зарабатывать максимальные пенсионные баллы, то можно получать социальные выплаты в размере 40 тысяч рублей. Эксперт уточнила, что выгоднее получать «специальную» пенсию, положенную военным.

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