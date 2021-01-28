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Posted 28 января 2021, 06:42

Published 28 января 2021, 06:42

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Через суд решил вернуть должность экс-директор похоронной службы Новочеркасска

Через суд решил вернуть должность экс-директор похоронной службы Новочеркасска

28 января 2021, 06:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывший директор похоронной службы Новочеркасска Андрей Кутырев подал иск в городской суд, сообщается на сайте Новочеркасского горсуда.

Заседание назначили на 16.30 мск 10 февраля, иск к администрации города попадает под категорию дел о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа об увольнении недействительным.

Похоронную службу города Кутырев возглавлял с 2014 года, за время его работы в Новочеркасске никак не могли передать кладбище в микрорайоне Донской в введение города. Узнав о возможной отставке, Кутырев пытался оттянуть момент увольнения при помощи отпусков без содержания и больничных, но январе 2021 года вместо него директором похоронного бюро стал Александр Коваль.

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