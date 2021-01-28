Через суд решил вернуть должность экс-директор похоронной службы Новочеркасска

Posted 28 января 2021, 06:42
Published 28 января 2021, 06:42
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Заседание назначили на 16.30 мск 10 февраля, иск к администрации города попадает под категорию дел о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа об увольнении недействительным.
Похоронную службу города Кутырев возглавлял с 2014 года, за время его работы в Новочеркасске никак не могли передать кладбище в микрорайоне Донской в введение города. Узнав о возможной отставке, Кутырев пытался оттянуть момент увольнения при помощи отпусков без содержания и больничных, но январе 2021 года вместо него директором похоронного бюро стал Александр Коваль.